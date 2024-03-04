Народная артистка РСФСР Лариса Лужина в день своего 85-летия дала большое интервью «Аргументам и Фактам». Она рассказала о фильмах, в которых снималась, а также раскритиковала режиссера Никиту Михалкова.

Она отметила, что очень уважает режиссера, но порой он бывает неправ. В качестве примера Лужина привела высказывания Никиты Сергеевича об Эльдаре Рязанове, картины которого якобы не являются кино.

По словам артистки, Рязанов снял множество шедевров советского кинематографа, которые и сейчас остаются популярными и любимыми большим количеством зрителей.

Также Лужина рассказала о съемках фильма «Вертикаль». Актеры в этой картине снимались в горах практически без страховки, что создавало серьезные риски для их жизни.

По мнению актрисы, приглашение в фильм Владимира Высоцкого было отличным решением, так как без него и его песен картина не была бы столь интересной и популярной.