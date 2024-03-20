Вечером 19 марта ВСУ атаковали Курск ракетой ЗРК С-200. Противовоздушной обороне удалось сбить вражеский боезаряд, однако в результате падения обломков повреждены крыши нескольких зданий и наблюдались перебои с электричеством.

Пресс-служба Курской атомной электростанции сообщила, что АЭС работает в обычном режиме, повышения радиационного фона после удара ВСУ не наблюдается.

«Курская АЭС работает в штатном режиме… Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений», – цитирует сообщение РИА Новости.

Напомним, ВСУ ночью использовали также ракету ЗРК Patriot, пытаясь нанести удар по Белгородской области. Она тоже была успешно перехвачена.