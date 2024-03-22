Жители села Песчанское Курганской области собрали средства на закупку оборудования, необходимого операторам для запуска FPV-дронов в зоне СВО. Сбор средств был организован участником спецоперации с позывным Савелий, который вернулся домой из зоны боевых действий из-за полученного ранения. Людям удалось собрать на закупку оборудования более 150 тысяч рублей.

Закупленное оборудование депутат Шучанского округа, член реготделения штаба НФ Михаил Рябков привез в зону боевых действий и передал его российским бойцам. Такую информацию сообщили на официальной страничке в соцсети ВК общественной организации «Народный фронт|Курганская область», опубликовав соответствующую видеозапись. Оборудование приняли бойцы с позывными Джокер и Аспан.

«Огромное спасибо, вам ребята, за то, что вы, рискуя своими жизнями, добрались до нас. Эта аппаратура очень нужна для полетов FPV-дронов», – сказал боец с позывным Джокер.

Ранее сообщалось, что курганский боец с позывным Шома сумел обезвредить дрон-камикадзе с помощью подручных средств, избежав при этом взрыва. Военнослужащий за проявленную смелость и смекалку был награжден орденом Мужества.