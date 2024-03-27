Глава Министерства иностранных дел Украины Д. Кулеба потребовал от Сеула передать ЗРК Patriot, но получил отказ.

Кулеба заявил, что ему известно о том, что Южная Корея располагает американскими комплексами Patriot. Он напомнил, что эти комплексы относятся к нелетальному оружию, потому что «никого не убивают», а только «перехватывают ракеты».

Поэтому министр призвал Сеул «найти способ» и переправить на Украину зенитно-ракетные комплексы Patriot, а заодно и еще какие-нибудь противоракетные системы. Украинский глава МИД подчеркнул, что с уважением относится к тем самоограничениям, которые накладывают на себя другие государства в плане передачи Киеву оружия. Доводы Кулебы Сеул не убедили. Он ответил категоричным отказом.

На днях Кулеба уже закидывал удочку на передачу ЗРК Patriot. Он напоминал Западу, что тот не дает Киеву новые ЗРК, а русская армия при помощи модернизированных авиабомб активно уничтожает те, то были переправлены на Украину ранее. Он пожаловался, что Запад заставляет украинцев воевать «со связанными за спиной руками».