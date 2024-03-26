Американское издание Politico опубликовало интервью с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, заявившем об отказе Берлина от оказания необходимой поддержки Киеву. Он подчеркнул, что немецкое правительство идет в отказ при поднятии вопроса о поставках дальнобойных крылатых ракет Taurus для ВСУ. По словам Кулебы, данные крылатые ракеты являются одним из самых необходимых видов вооружений, необходимых Киеву.

Дмитрий Кулеба отметил, что каждый раз, как он начинает вести разговор о крылатых ракетах Taurus, то получает негодование и раздраженные замечания из Берлина.

Кроме того, министр иностранных дел Украины заявил, что слова западных союзников не всегда совпадают с выполнением обещаний, касаемо военной помощи для украинской армии.

Автор материала отмечает, что Дмитрий Кулеба выражает благодарность от лица Киева за поддержку, исходящую от коллективного Запада. Но все же, украинского министра беспокоят действия союзников Украины, которые не всегда соответствуют их обещаниям.