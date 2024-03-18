Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала совет главе Министерства обороны Великобритании Гранту Шаппсу вместо активного проявления интереса к российским выборам, заняться поисками исчезнувшей из поля зрения британской принцессы Кейт Миддлтон.

Супруга наследника британской короны принцесса Уэльская Кэтрин, а в миру – Кейт Миддлтон вот уже на протяжении нескольких месяцев не появлялась на публике Официальная причина, заявленная Кенсингтонским дворцом, почему принцесса не выходит в свет – перенесенная ею операция на брюшной полости. По официальным заявлениям, королевской особе нужен длительный период для восстановления здоровья.

Британцы опасаются, что с принцессой на самом деле случилась беда, ведь прессе не было известно, когда и в каком состоянии Кейт Миддлтон была выписана из больницы. 11 марта Миддлтон впервые попала в объективы фотографов, когда выезжала с принцем Уэльским Уильямом на автомобиле из Виндзорского замка. Однако принцесса отвернулась от камер, поэтому ее лицо папарацци не смогли запечатлеть.

А несколько дней ранее вокруг персоны Кейт Миддлтон и вовсе разразился нешуточный скандал. В Сети был опубликован снимок, якобы самой принцессой Уэльской, на котором она запечатлена вместе со своими тремя детьми. Однако журналисты заметили на фото явные признаки редактиврования, поэтому признали снимок поддельным. В соцсетях Кэтрин извинилась за эту фотографию, отметив, что «перестаралась с ретушью».

Сейчас британцы активно строят различные конспирологические теории о судьбе Кейт Миддлтон и истинных причинах ее исчезновения.