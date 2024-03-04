Алла Пугачева выпустила новую песню под названием «Не беспокойся за меня». Этот трек взбудоражил общественность. На композицию обратили внимание, как музыкальные критики, так и поклонники Примадонны.

Скандальная журналистка Ксения Собчак также решила поделиться своим впечатлением от этой композиции. По ее словам, песня затрагивает струны души и заставляет прослезиться. Ведущая отметила, что новая песня Пугачевой наделена особым шармом.

«Прекрасная песня. Слезы на глазах», – написала Собчак.

Новый трек Аллы Борисовны разместил на своей страничке в соцсетях ее бывший супруг Филипп Киркоров.

Отметим, что Алла Пугачева впервые за последние пять лет выпустила новую композицию. Новый трек стал доступен интернет-пользователям 3 марта. Многие отметили, что эта композиция отображает состояние души певицы, вынужденной проживать вдали от родного дома.

Однако в песне есть строчки, в которых говорится, что она не жалеет о своих поступках: «Не беспокойся за меня, мои силы в твоей любви. Ничего не хочу менять, даже если душа в крови».