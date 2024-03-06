Журналистка Ксения Собчак похвасталась вещичками, которые она прикупила на эту весну у люксовского бренда The Row. Цены Собчак не озвучивала, а лишь похвалилась обновками и показала, с чем будет их носить.

В тг-канале Собчак сообщила, что наконец-то ей пришли вещи, заказанные у бреда «тихой роскоши» The Row, созданном сестрами Олсен в 2006 году. Журналистка показала сумку Margaux Salpa, с которой этой весной она «не планирует расставаться». А также похвалилась «пальто мечты», которое будет чередовать с красным пальто Sorelle. Журналистка также назвала бренд серого костюма, который попал в кадр. Оказалось, что это Loewe.

Репортеры сразу же приценились и выяснили, что приобретенная Собчак сумка стоит ₽631000.

В комментариях фолловеры похвалили знаменитость за «залипательную распаковочку» и позавидовали обновкам. Хейтеры по традиции напомнили Собчак, что в тюрьме сумки не нужны, но если что – сгодятся за пайком ходить.