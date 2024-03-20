Несмотря на постоянные обстрелы Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины, крупные продуктовые сети гипермаркетов продолжают работать в штатном режиме. Об этом в своем материале сообщает информационное агентство ТАСС.

«Мы работаем. Не ожидали, что будут люди, но они идут за покупками», – заявил представитель сети гипермаркетов «Линия».

Также в Белгороде продолжают работать продуктовые супермаркеты «Магнит» и «Пятерочка». В некоторых магазинах на кассах даже образовались очереди. Посетителей в супермаркетах довольно много. По словам сотрудницы одного из гипермаркетов сети «Магнит», во время ракетной опасности посетители магазина, как и весь персонал спускаются в убежище, чтобы переждать опасность в безопасном месте.

Сеть заведений быстрого питания KFC также не прекратила работу и принимает посетителей в своих заведениях в Белгороде. При этом пресс-служба сети «Вкусно – и точка» сообщили о временном прекращении работы своих заведений в Белгороде из-за постоянных обстрелов.