Вооруженные силы Российской Федерации за последнее время нанесли большое количество чувствительных для ВСУ ударов на линии боевого соприкосновения и в тыловых районах, включая уничтожение американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом в эфире украинского телеканала «Прямой» заявил генерал ВСУ в отставке и экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины Сергей Кривонос.

По его словам, российская армия смогла уничтожить американские зенитно-ракетные комплексы ВСУ из-за «убитой инициативы» украинских командиров. Кривонос подчеркнул, что на протяжении многих лет в рядах украинской армии целенаправленно искореняли инициативу. Поэтому некоторые подразделения не могут сдерживать продвижение российских сил на фронте.

«Когда начинаем разбираться, почему именно в Patriot враг попал, почему, собственно, они не перемещались, почему стояли в куче, отвечают: “Ждали команды на движение”», – заявил Кривонос.

Экс-генерал ВСУ отметил, что обладая мощной радиотехнической, радиолокационной и космической разведкой Вооруженным силам Российской Федерации удается наносить очень «чувствительные удары по ВСУ».