Военнопленный украинец Сергей Гуд рассказал о реакции сослуживцев на назначение главкомом ВСУ Александра Сырского вместо Валерия Залужного. Он отметил, что все критиковавшие нового главнокомандующего бойцы пропали без вести.

По словам пленного, больше всего в его подразделении возмущались двое бойцов, которые призывали бежать, так как с назначением Сырского ситуация станет гораздо хуже. Служба безопасности отреагировала мгновенно и забрала боевиков в неизвестном направлении.

Также Гуд рассказал, что попал в армию с язвой желудка, грыжей и другими заболеваниями. Никто особо не интересовался его здоровьем.

Боец сообщил и о проблемах со снаряжением. Новобранцам выдают рваную форму, каски получают только самые везучие, а на обмундировании нет бронеплит. Можно участвовать в боевых действиях и так, подвергая себя риску быстро погибнуть, либо покупать все недостающее самому.