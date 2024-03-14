Известный музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что в современной российской эстраде сейчас практически нет достойных исполнителей. И мало кого, можно назвать лучшим артистом в стране. Единственно, кого музыкальный эксперт считает достойными певцами, так это Полину Гагарину и Диму Билана. По его словам, они действительно являются выдающимися исполнителями, которые могут войти в историю.

«Все певицы на одно лицо, поют какую-то ерунду. В советское время и то было больше хороших артистов, потому что проводился серьезный отбор. Все звезды того времени были видные, яркие», – заявил артист в беседе с журналистами News.ru.

Что касается творческой деятельности таких артисток как Ольга Бузова и Люся Чеботина, то они ни в какой степени, по его мнению, не могут называться лучшими исполнительницами.

Ранее Сергей Соседов заявил, что идея лишения российских артистов, не высказавших свою гражданскую позицию, возможности заработка в стране является «весьма сомнительной». По словам музыкального критика, есть люди, которые нарушают закон, а есть, кто держит свое мнение при себе.

Нарушители закона должны нести наказание, а деятели искусства вовсе не обязаны «высказывать какую-то позицию».