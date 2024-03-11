Музыкальный критик Артур Гаспарян заявил, что высказывание Аллы Пугачевой в отношении Стаса Михайлова может стать «вечным афоризмом» подобно крылатым фразам из произведений Александра Пушкина и Владимира Маяковского. Об этом критик написал на своей странице в известной соцсети. По словам Гаспаряна, будущие поколения могут уже и не вспомнить, кто такой был Михайлов, но фраза Пугачевой «останется на века». Об этом сообщает издание News.ru.

«Пройдут года, а то и века. Кто такой Стасик, все забудут. А фраза останется в русской словесности вечным афоризмом», – написал критик.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева резко ответила на высказывание Стаса Михайлова, заявившего, что многие звезды, покинувшие Россию, должны понимать, что значимыми людьми они стали благодаря своей Родине. По его словам, в конечном итоге «они на коленях сюда еще приползут и будут стоять у России и целовать ноги».

Певица заявила, что могла бы встать на колени, только ноги не те. Также она отметила, что «нормальные люди» не собираются возвращаться и посоветовала Михайлову отправляться зарабатывать деньги, пока есть возможность. В конце своей речи она и вовсе оскорбительно отозвалась о Михайлове.