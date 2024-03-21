Следом за Валерием Леонтьевым, объявившим о завершении творческой карьеры, то же самое могут сделать и другие артисты, считает музыкальный эксперт Евгений Бабичев.

Он пояснил, что певцам и музыкантам продолжить карьеру мешают возраст, а также различные заболевания. Так, все реже появляются на сцене Лев Лещенко, который после ковида предпочитает быть «заслуженным мастером на пенсии», а также Юрий Антонов. Он хоть и посещает некоторые мероприятия, но лучшие его времена все же позади.

Заслуженный артист России Николай Носков также вскоре может завершить карьеру. После двух инсультов он выступает сидя, причем каждый концерт дается ему с огромным трудом.