Певица Кристина Орбакайте пожаловалась, что на ее недавнем концерте в Москве по неизвестным причинам постоянно отключался звук. Она отметила, что перестал работать микрофон, а также возникали проблемы с музыкальной аппаратурой на сцене.

Несмотря на это певица все же завершила выступление. Она нашла простой выход из положения – когда звук в очередной раз исчезал, Орбакайте пела вместе с поклонниками. Они с удовольствием ее поддерживали.

Во время концерта Орбакайте также исполнила несколько композиций из репертуара своей матери, Аллы Пугачевой. Отношения между ними сейчас весьма странные и непонятные, но Кристина старается как можно меньше их обсуждать. Она лишь выражает поклонникам благодарность за их поддержку, а также передает свои ощущения после первого за долгое время концерта в столице.