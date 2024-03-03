Известная российская актриса Кристина Асмус спровоцировала слухи о своем возможном воссоединении с экс-супругом Гариком Харламовым. Причиной является пост артистки, в котором она поздравила бывшего мужа с днем рождением. Многие поклонники актрисы очень удивились таким поступком, так как считали, что бывшие супруги не пришли к взаимопониманию после расставания.

Кристина Асмус опубликовала архивное фото с Гариком Харламовым и подписала его: «Семья», поставив много сердечек. Поклонники принялись активно обсуждать, не воссоединились ли бывшие супруги снова.

Затем на страничке Асмус появился снимок с изображением пиццы, приготовленной ее дочерью. На фото можно также увидеть мужскую руку, поэтому подписчики предположили, что на фото рука Харламова.

«Дочь приготовила пиццу. И она божественна! Единственное, ради чего я сделала перерыв в своей диете», – написала актриса.

Напомним, что Гарик Харламов и Кристина Асмус стали супругами в 2013 году, а через год у них родилась дочь. Через шесть лет совместной жизни знаменитости решили расстаться.