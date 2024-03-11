Комплекс радиоэлектронной борьбы «Красуха-4С» способен подавлять даже ту западную технику, которая сейчас находится в разработке. Об этом в эфире телеканала «Звезда» рассказал заместитель генерального директора входящего в «Ростех» концерна «Радиоэлектронные технологии» Дмитрий Лопатин.

Он пояснил, что в руки российских специалистов попали характеристики вооружений вероятного противника, которые только разрабатываются. Они были учтены в процессе расширения функциональности «Красухи-4С».

Благодаря этому комплекс может подавлять перспективные разработки США и НАТО, ориентируясь на их ТТХ.

«Красуха-4С» используется для отражения атак противника на стратегически важные объекты, пункты управления ВС РФ и войсковых подразделений.