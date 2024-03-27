Недавно в эфире одного из украинских телеканалов глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк косвенно признал свою причастность к организации ряда терактов на территории Российской Федерации. После заочного ареста Басманным районным судом Москвы главы СБУ по обвинению в терроризме Вооруженные силы Российской Федерации могут ликвидировать украинского силовика. Об этом в беседе с корреспондентом «МК» заявил военный эксперт Станислав Крапивник.

«Это делать можно по-разному – нашими ракетами, спецгруппами. … Но действовать нужно решительно и хладнокровно. Мы знаем все их адреса. … Вот недавно в ад отправился вертолетчик-перебежчик Кузьменков. Такая судьба должна ждать всех украинских террористов и преступников», – заявил эксперт.

По его словам, представители украинских силовых структур понимают только «язык силы». Поэтому действовать с ними необходимо максимально жестко. При этом истинные заказчики организации террористических актов на территории Российской Федерации, по мнению эксперта, находятся на Западе. В подтверждение этому факту Крапивник приводит материале, опубликованный недавно в издании New York Times. Западные журналисты открытым текстом заявили, что на территории Украины было построено десятки секретных баз ЦРУ, а британская разведка Ми-6 на протяжении последних десяти лет занималась подготовкой украинских диверсантов.