В Краматорске, как и во многих других городах Украины, действует пророссийское подполье. Оно заметно активизировалось после успеха ВС РФ в Авдеевке. Так, в Краматорске именно партизаны дерзко уничтожают трансформаторы на ж/д станции, создавая ВСУ серьезные проблемы с логистикой.

Над этой «темой» работают активисты из Ямполя, что в Краматорском районе. Причем их деятельность имеет большое стратегическое значение. Ведь ВС РФ не приходится выяснять координаты цели и использовать «Искандеры» для ее поражения, а ВСУ теряют и без того весьма ограниченные возможности по переброске техники, вооружения и личного состава на более «горячие» участки фронта.

«АиФ» сообщает, что мотивом деятельности партизан является нежелание следовать националистической повестке, которую пытаются внедрить боевики ВСУ и представители киевского режима. Они протестуют таким образом против репрессий и угнетения местного населения. При поддержке ВС РФ подполье продолжит функционировать, постоянно увеличивая интенсивность операций, борясь за свою свободу от ненавистного киевского режима.