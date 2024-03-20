Украина получила и уже использует на Херсонском направлении новые 155-миллиметровые снаряды. Причем это весьма опасные боеприпасы Bonus производства Франции, рассказал военный корреспондент Александр Коц.

Он отметил, что это кассетные снаряды, которые оснащены головкой самонаведения. Она нацеливает боеприпас на любую технику в заданном квадрате. Чтобы не попасть под удар, бойцы ВС РФ и жители тыловых районов, которые преимущество обстреливают ВСУ, должны быть крайне осторожными, а также в момент атаки держаться подальше от танков, БТР, БМП и даже автомобилей либо багги.

Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), ссылаясь на собственные источники, заявил о «решительном намерении» президента Франции Эммануэля Макрона отправить подразделения своей армии на границу Украины с Белоруссией.