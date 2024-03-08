Украинские ВС используют наполненные взрывчаткой безэкипажные катера для уничтожения кораблей Черноморского флота. Делают они это в интересах Соединенных Штатов, для которых контроль Россией ситуации на океанских и морских просторах – «как кость в горле», заявил генерал-лейтенант Александр Михайлов в интервью порталу «Царьград».

Он отметил, что ВСУ даже не скрывают намерения уничтожить Черноморский флот. Он является сильным фактором сдерживания США и НАТО, поэтому самолеты альянса и разведывательные беспилотные аппараты неизменно оказываются в воздушном пространстве над Черным морем во время каждой атаки.

Сложно предположить, что удары украинских морских дронов обходятся без наведения натовских высотных разведчиков. Именно они помогают Киеву выбирать цели, отслеживают перемещение судов и выясняют общую ситуацию над Черным морем.