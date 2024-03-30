В интервью «Пятому каналу» политолог Андрей Кошкин рассказал о дронах-камикадзе «Пиранья», которые прославились на весь мир после уничтожения американских танков Abrams. По словам специалиста, эти БПЛА – совершенно новый уровень в производстве беспилотников.

Кошкин отметил главное преимущество FPV-дронов – управление ними «от первого лица». Оператор заводит дрон на цель так, будто сам движется в заданную точку. И это позволяет обеспечить неимоверную точность попадания.

«И надо сказать, что первый танк американский Abrams, его как раз как раз FPV-дрон «Пиранья» и поразил. Вот в чем он стал знаменит», — пояснил аналитик.

Также он отметил, что дроны «Пиранья» сбрасывают на цели гранаты от РПГ-7, благодаря чему обеспечиваются высокая мощность и гарантированное поражение цели.