На Западе нет бронетехники, которая была бы действительно неуязвимой перед российским вооружением. Такой вывод сделал военный эксперт Игорь Коротченко, который прокомментировал уничтожение на Украине американских танков M1 Abrams.

«Очевидно, что вскрытые хакерами сведения — это еще одно подтверждение того, что потери среди ВСУ затронули, в том числе и танки Abrams. Очевидно, что в практическом плане это будет влиять на настроения на мировых рынках оружия, поскольку часть контрактов заключалась исходя из имиджа, который имеет западная военная техника», – заявил эксперт.

Он отметил, что потенциальные покупатели оружия внимательно следят за ситуацией на Украине и оценивают эффективность танков, РСЗО, БМП, других видов вооружений в реальной боевой обстановке. Именно поэтому можно говорить о серьезно подпорченной репутации «Абрамсов».

На данный момент ВС РФ уничтожили 4 американских танка под Авдеевкой, для чего применялись противотанковые ракетные комплексы, а также дроны-камикадзе «Ланцет» и «Упырь».