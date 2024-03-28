22 марта супруга британского короля Карла III побывала на фермерском рынке Шрусбери, где она уделила внимание репортерам и ответила на несколько вопросов.

Королева Камилла сообщила, что Кейт Миддлтон «в восторге» от той поддержки, которую она ощущает после известий об обнаруженном раке. Принцесса Уэльская очень благодарна за все добрые пожелания, которые звучат в ее адрес, дополнила комментарий Камилла.

Полученные от британцев подарки для Кейт (розу и открытку с сердечками) Камилла обещала доставить адресату, пишет The Sun.

22 марта принцесса Уэльская сообщила, что проходит первые процедуры профилактической химиотерапии. По ее словам, рак был обнаружен при обследованиях, которые проводились после плановой операции в брюшной полости.