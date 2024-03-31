Срок президентских полномочий Владимира Зеленского истек, свое кресло он теперь занимает незаконно. Об этом сообщил спикер парламента Крыма Владимир Константинов, передает РИА Новости.

«После госпереворота в Киеве в 2014 году у них все нелегитимно, все институты и результаты всех выборов. Во-первых, все выборы после госпереворота проводились неконституционным способом, в том числе потому что не были урегулированы территориальные вопросы. Крыма нет, Донбасс в огне, но как бы и от этих территорий избирался Порошенко, а позже, при аналогичных условиях, и Зеленский. Они ведь считали нас частью Украины», – пояснил он.

По мнению Константинова, единственным способом сохранить легитимность власти на Украине можно было, приняв новую Конституцию, не упоминая в ней утраченные регионы. Но Киев пошел другим путем, а значит, и президент Петр Порошенко занял этот прост незаконно.

Сейчас проводить выборы в стране бесполезно, так как Верховная рада не пойдет на переформатирование Конституции и смены всей властной системы. США, по словам Константинова, даже в Афганистане отчитывались о проведении выборов, так как это главный признак демократии. Но Украине никакие признаки видимо не нужны.