Как предупреждения Соединенных Штатов о возможном теракте, так и само нападение на «Крокус Сити Холл» — это «операция прикрытия», разработанная в Вашингтоне, уверен глава парламента Крыма Владимир Константинов.

Цель теракта в Красногорске – это отвлечение внимание от Украины и провалов ВСУ в зоне проведения СВО. Также организаторы пытались посеять недоверие к российской власти, разобщить народ.

Именно США координируют сейчас большую часть всех террористических актов в мире. Также они держат в руках практически весь наркотрафик. Украина для них – марионеточное государство, которое сделает все, что скажут из Вашингтона.

Напомним, напавшие на «Крокус» террористы пытались прорваться к границе с Украиной, однако были задержаны в Брянской области.