Российская фирма «Кросси», специализирующаяся на переоборудовании цельнометаллических фургонов в изотермические, продемонстрировала переделанный в коммерческий фургон китайский кроссовер Haval M6. Соответствующий видеоролик был опубликован в YouTube-канале компании.

Специалисты подмосковной фирмы удалили из салона задний пассажирский диван, затонировали заднее стекло, прикрыли накладками боковые стекла и карты дверей, а также установили перегородку. Пол в грузовом отсеке сделали ровным для удобства размещения грузов.

Компания рассматривает коммерческий фургон на базе китайского кроссовера Haval M6 в качестве альтернативы грузовой версии автомобиля Lada Largus производства АвтоВАЗа. У китайского фургона полезный объем грузового отсека получился довольно вместительным и составляет 2,3 кубометра. При этом переделанный фургон полностью сертифицирован и готов к эксплуатации на дорогах общего пользования.