Авиабомбы ФАБ-3000, массовое производство которых началось в России, станут «концом пехоты ВСУ», уверен военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Он рассказал «Ленте.ру», что эти авиабомбы могут громить мощные бетонные укрытия противника, расположенные под землей на глубине в 5-6 метров. Любые пехотные подразделения, которые попадут под удар этого боезаряда, будут моментально уничтожены.

«Если бомба ФАБ-500 стала кошмаром для пехоты ВСУ, ФАБ-1500 называют дьяволом, то ФАБ-3000 будет концом пехоты ВСУ, которая попадется ей под руку. Препятствий для нее не существует», пояснил Матвийчук.

Также он отметил, что бомбы ФАБ-500 остаются наиболее распространенными. Они дают возможность уничтожать противника, который скрывается в бетонных сооружения и укрепленных окопах. ФАБ-1500 втрое мощнее и достает до бункеров, скрытых на глубине до 3 метров.