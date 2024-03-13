Ракеты оперативно-тактических комплексов «Искандер» получили новейшие модули «Комета-М», которые усиливают противодействие комплексам радиоэлектронной борьбы противника.

Эти модули, обнаруженные на обломках ракет, показали украинские СМИ, передает портал «Военное обозрение». Они снабжены 4-лучевыми антеннами, которые существенно снижают эффективность систем РЭБ противника.

Модули «Комета-М» устанавливаются не только на «Искандеры». Также они используются на авиабомбах с УМПК.

Напомним, последние наводят страх на украинских военных, так как их практически невозможно перехватить ни одним из зенитно-ракетных комплексов, имеющихся на вооружении ВСУ. Эксперты считают, что в теории сбить такую бомбу может ЗРК Patriot, однако для этого он должен находиться в полной готовности в нужное время и в нужном месте.