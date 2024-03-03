Беспилотные летательные аппараты уже давно используются для съемок различных мероприятий, в том числе и автомобильных гонок. Инженеры компании Red Bull Advanced Technologies совместно с голландской командой Dutch Drone Gods создали уникальный FPV-дрон, обогнавший болид Формулы-1. Соответствующий видеоролик был опубликован на YouTube-канале Red Bull.

Для реализации проекта инженерам пришлось решить несколько сложных задач. Во-первых, был создан мощный электродвигатель, способный обеспечить квадрокоптеру быстрый разгон и поддерживать высокую скорость полета. Во-вторых, инженеры разработали набор пропеллеров специфической формы. В-третьих, была создана компактная батарея с большой емкостью.

В итоге создатели дрона устроили соревнование с болидом Формулы-1. Управлявший квадрокоптером пилот Ральф Хогенбирк вышел победителем из импровизированного заезда на четверть мили. Уникальный дрон может развивать скорость до 350 км/час и летать с перегрузками до 5G в течение трех минут.