Российская компания «АвтоВАЗ» наладила сборку автомобилей Lada Granta на территории Азербайджана. В будущем линейка выпускаемых автомобилей будет расширена и другими моделями. Об этом сообщает пресс-служба российской компании.

Как следует из пресс-релиза, лидер российского рынка по выпуску легковых автомобилей решил расширить свое присутствие в соседних странах, открыв автосборочное предприятие на территории Азербайджанской Республики. Глава корпорации «АвтоВАЗ» Максим Соколов отметил, что в этом году запланировано собрать до 1,5 тысяч автомобилей Lada Granta.

Машинокомплекты поступают на производственную площадку в Азербайджане прямиком из Тольятти. Обученные российскими специалистами сотрудники из числа местного населения осуществляют сборку автомобилей. После чего машины проходят ходовые испытания под надзором российских инженеров.

В будущем планируется наладить сборку моделей Lada Niva и Lada Vesta. В перспективе годовой выпуск автомобилей марки Lada в Азербайджане планируется нарастить до 4-5 тысяч.