Немецкий производитель автомобилей премиум-класса Audi представил новое поколение модели A3 в кузове хетчбэк. Новинка получила новую фирменную мультимедийную систему MMI с дополнительными функциями, активация которых доступна за отдельную плату.

Немецкие инженеры добавили в мультимедийную систему MMI возможность устанавливать приложения сторонних разработчиков, превратив ее, по сути, в современный планшет. Однако некоторые привычные всем автомобилистам функции также попали в раздел платной подписки.

Например, чтобы активировать функцию поддержки сервиса Apple Car Play или Android Auto в мультимедийной системе нового поколения модели Aidu A3 2025 года необходимо оформить платную подписку. При этом за дополнительную плату владелец автомобиля также может активировать функцию климат-контроля или систему адаптивного света головной оптики.

Примечательно, что от подобной практики из-за недовольства клиентов уже отказался другой производитель немецких автомобилей премиум-класса – концерн BMW.