Минометные подразделения ВСУ совершенно по-разному наносят удары по позициям ВС РФ и по мирным гражданам. Командир взвода артиллерийской установки Д-30 с позывным «Сыч» рассказал, как его расчету удалось обмануть противника и ликвидировать миномет.

Он пояснил, что боевики открывали огонь, а затем прятались в укрытие, оставляя свое орудие на месте. ВС РФ удалось разгадать эту хитрость, поэтому они выманили врага, нанося по нему удары из двух орудий с разных позиций.

«Нам пришлось работать с двух стволов и выманивать противника. Мы не дали ему уйти в укрытие, выманили. Работали одновременно и по миномету, и по расчету, и по личному составу», – рассказал военный.

Также он отметил, что когда ВСУ бьют из минометов по гражданским, они делают все возможное, чтобы нанести им максимальный вред. Когда же дело касается обстрела позиции ВС РФ, они действуют совершенно по-другому.