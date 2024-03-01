Командир огневого взвода гаубицы Д-20 ВС РФ с позывным Сыч, орудие которого недавно уничтожило минометный расчет ВСУ, рассказал, что украинские минометчики ведут огонь не только по позициям ВС РФ. Они без зазрения совести бьют также по мирному населению Украины.

«Минометы приносят вред мирным жителям. Они не так воюют с солдатами, как с мирными жителями», – подчеркнул Сыч.

По словам Сыча, украинские боевики открывали огонь в отношении сил российской армии, а затем оперативно скрывались в укрытии. При этом их оружие оставалось на том же месте. Российским военнослужащим удалось выяснить, как действует противник. Они выманили боевиков из укрытий, когда нанесли удар из двух разных орудий с разных позиций.

«Нам пришлось работать с двух стволов и выманивать противника. Мы не дали ему уйти в укрытие, выманили», – пояснил командир.

Кадры боевой работы расчета гаубицы было распространено Министерством обороны России, на которых можно увидеть, какую смекалку и ловкость проявили российские военнослужащие.