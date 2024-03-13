Командира взвода операторов беспилотников с позывным Флай рассказал о новом типе дронов, которые применяют обе стороны конфликта. Речь идет беспилотниках с катушкой, на которую намотано оптоволокно. Такие модели в зоне СВО уже прозвали «дронами на веревочке».

Флай объяснил, что «дроны на веревочке» обладают сразу несколькими важнейшими преимуществами. Во-первых, их невозможно засечь или перехватить средствами РЭБ. Во-вторых, оптоволокно позволяет оператору получить более четкую картину без задержек. В основном в зоне проведения СВО используются компактные коптеры и дешевые FPV-дроны, рассказал командир.

Так как управление «дронами на веревочке» осуществляется по проводной оптиковолоконной линии связи, расчеты РЭБ даже не могут отследить точку запуска беспилотника. Не говоря уже о том, чтобы перехватить «птичку». Средства радиоэлектронной борьбы не могут оказать воздействие на такой канал связи, поэтому сбивать такой дрон приходится из стрелкового оружия, сообщил командир русских дроноводов.