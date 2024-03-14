Роман Михайленко, который командовал диверсионно-разведывательной группы националистического полка «Азов» (террористическая организация запрещенная в России), ликвидирован в зоне проведения специальной военной операции.

Военные корреспонденты телеграм-канала «Шепот фронта» ссылаются на появившийся в Сети некролог. Но при этом отмечают, что обстоятельства уничтожения боевика ВСУ и место его гибели на данный момент неизвестны.

14 марта также появилась информация о ликвидации украинского военного Николая Томайчука с позывным «Танцор». Он пошел в армию после работы аниматором и хореографом. Боевик известен своим обещанием «станцевать на Мавзолее танец с саблями». Место и обстоятельства ликвидации 42-летнего военнослужащего также не сообщается.