Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый извинился перед своими фанатами из Сочи, так как во время съемок он не смог уделить им внимание. Соответствующее видео артист опубликовал в соцсетях.

«Дорогие друзья, ребята – все те, кто не успел со мной сфотографироваться, кто ждал меня, хочу перед вами извиниться. Не всем смог уделить время», – сообщил артист.

Кологривый отметил, что съемочный процесс проекта, в котором он принимает участие, отнимает много сил и времени. К тому же, по его словам, в Сочи достаточно сложно сниматься из-за трудностей доступа к съемочным локациям из-за того, что город является курортным. Поэтому артист попросил не обижаться на него.

«Поэтому прошу вас не обижаться на меня, буду стараться изо всех сил, как только могу, уделять вам свое время», – сказал актер.

Ранее Никита Кологривый опубликовал в своих соцсетях видеоролик со съемок. Артист поприветствовал своих фанатов и подчеркнул, что сейчас находится на популярном российском курорте.