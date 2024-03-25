Один из подозреваемых в совершении террористической атаки в «Крокус Сити Холле» работал парикмахером в барбершопе в городе Тейково Ивановской области. Сотрудники из соседних магазинов описали боевика, как малоприметного и очень спокойного человека. Об этом в своем материале сообщает РИА Новости.

«Обычный человек, ничего сверхъестественного. Подстригать – подстригает. Мой сын у него три раза стригся, все хорошо», – рассказал Алексей, работающий в одном из соседних с барбершопом магазине.

По его словам, никто и подумать не мог, что парикмахер из соседнего барбершопа способен на такое ужасное преступление. Продавец отметил, что заведение, где работал подозреваемый в теракте парикмахер, открылось совсем недавно.

Работающая в другом магазине продавцом девушка рассказала, что каждый день видела, как на работу в барбершоп приходит Мухаммадсобир Файзов (его имя она узнала из выпуска новостей). По ее словам, лично с ним она знакома не была, однако вел он себя всегда спокойно и был неприметным.