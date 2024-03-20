Ключ к профилактике болезни Лайма обнаружен в человеческом поту

Возможно, ученым наконец удалось обнаружить новые варианты борьбы с бореллиозом Лайма – клещевой инфекцией, иногда приводящей к хроническим заболеваниям. Источник: New York Post.

В ходе совместного исследования специалистами Хельсинкского университета и Массачусетского технологического института определено, что в составе человеческого пота имеется белок, способный подавлять развитие бактерии рода Borrelia. Согласно результатам исследования, опубликованным во вторник (19 марта) изданием Nature Communications, одна треть населения мира благодаря своей генетике способна вырабатывать данный белок вместе с потом.

«Обнаруженный нами белок способен создавать некоторую защиту от клещевого бореллиоза, и мы предполагаем, что есть реальные перспективы для профилактических и, возможно, терапевтических средств на основе этого белка», – заявил биотехнолог Михал Каспи Таль из Массачусетского технологического института, один из старших авторов исследования.

Естественная защита от бореллиоза

Ученые проанализировали ДНК и процесс развития болезни у 7 000 финнов, у которых когда-либо был диагностирован клещевой бореллиоз.

Они были ошеломлены, выяснив, что секретоглобин, названный SCGB1D2, способен подавлять развитие бактерий. Секретоглобины – белки, которые, как было доказано, защищают человеческие легкие, и именно этот белок секретируется клетками потовых желез.

В рамках этого проекта исследователи применили нормальные и мутированные варианты SCGB1D2 против Borrelia burgdorferi, вызывающей болезнь Лайма.

В результате было установлено, что нормальная версия белка «значительно» подавляла рост бактерий, но для аналогичных результатов с мутированным белком его требовалось вдвое больше.

Мыши, которым вводили бактерии, подвергшиеся воздействию мутированного SCGB1D2, заразились клещевым бореллиозом, но не заболевали, если им вводилась нормальная версия белка.

«В своей статье мы показываем, что подопытные оставались здоровыми все 10 суток, но мы продолжали наблюдения за мышами более 30 дней, они так и не заразились», – сообщил Таль. «Это была не просто замедление болезни, это была точка в ее развитии. Мы получили действительно захватывающий результат».

Проверка результатов

Эстонские ученые, сообщает «Нью-Йорк пост», смогли подтвердить результаты американских коллег, используя сведения о 18 000 местных пациентов, перенесших болезнь Лайма.

Как отмечается, исследователи в точности не знают, как именно SCGB1D2 оказывает свой эффект на бактерии и почему этот белок не всегда дает высокий результат.

Они изучают возможность использования SCGB1D2 для создания кремов для кожи, способных предотвращать болезнь и излечивать инфекции, невосприимчивые к антибиотикам.

«У нас уже есть фантастические антибиотики, способные помочь 90% людей, но за все 40 лет, что мы знаем о клещевом бореллиозе, мы так и не сдвинулись с этого места», – заметил Таль. «Независимо от приема антибиотиков 10% пациентов с болезнью Лайма не выздоравливают, лечение им просто не помогает».

По оценкам американских Центров контроля заболеваний, в 2024 году порядка 476 000 американцев заболеют болезнью Лайма.

По прогнозам экспертов, в этом году клещи появятся раньше обычного и предстоит суровый сезон клещевого бореллиоза благодаря мягкому завершению зимы.