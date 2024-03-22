Накануне ВС РФ нанесли один из самых масштабных ударов по украинской энергосистеме за весь период проведения спецоперации. Целями российской армии являлись тепло и гидроэлектростанции и прочие объекты критической инфраструктуры Украины.

Военный и политический эксперт Андрей Клинцевич высказал свое мнение, каким образом данные удары повлияют на боеспособность украинской армии. Кроме того, специалист подчеркнул, что со стороны ВКС РФ могут нанести по энергообъектам еще более мощные атаки.

22 марта российскими силами были нанесены удары по харьковским ТЭС и ГЭС, также атаки произведены на энергообъекты в Запорожье, Днепропетровске, Киеве, Одессе, Кривом Роге и прочих украинских городах.

Аналитики прозвали атаку по энергетической и критической украинской инфраструктуре «черной пятницей». Ракетные удары оказались самыми мощными за весь период проведения специальной военной операции. Удар по Днепровской ГЭС был настолько разрушительным, что даже украинское министерство энергетики признало невозможность восстановления объекта своими силами.