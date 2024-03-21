Политолог Андрей Клинцевич высказал предположение, что подразделения ВС Франции займут правы берег Днепра, если войдут на территорию Украины. Задачей будет обеспечивать безопасность тех районов, которые окажутся под их контролем.

По словам руководителя Центра изучения военных и политических конфликтов, Франция – ядерная держава и именно поэтому Эммануэль Макрон размышляет над вводом войск на Украину. Однако это ошибка, так как российским ВС будет гораздо проще сражаться с иностранцами, чем с украинцами.

«Мы, вероятно, будем именовать французов “шаромыжниками”, как это делали наши предки», — отметил эксперт.

Напомним, аналитики обсуждают заявления Макрона о вводе войск на Украину. По их мнению, французские ВС будут базироваться на границе с Белоруссией.