Украина не собирается отдавать «никакие территории» ради заморозки конфликта с Россией. Такое заявление сделал мэр Киева Виталий Кличко в интервью изданию Bild am Sonntag (сайт заблокирован в РФ).

Кличко сообщил, что о заморозке и речи быть не может, это ошибочная идея, которая якобы не принесет Украине ничего хорошего. Киев не намерен идти на какие-либо компромиссы и отдавать России территории.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский ранее допустил возможность мирных переговоров с Россией без выхода ВСУ на границы страны 1991 года. Возможно, Кличко еще не успел сориентироваться и подстроиться под новую политику главы государства.

Напомним, что требование о выходе на границы 1991 года является основным в так называемой «формуле мира» Зеленского. Однако даже в Киеве хорошо понимают, что это неосуществимая задача.