Китайское издание South China Morning Post опубликовало историю 24-летнейго Чжан Цзы Лу, который не догадывался о миллионном состоянии своего отца. После окончания университета Чжан Цзы Лу узнал, что его 51-летний отец Чжан Юй Ду является владельцем многомиллионной компании по производству снеков Mala Prince.

Как рассказал юноша, оказывается отец не рассказывал ему о финансовом благосостоянии по причине того, чтобы он вырос скромным человеком, способным самостоятельно зарабатывать себе на жизнь, не рассчитывая на деньги родителей. Чжан Цзы Лу проживал в самой обычной квартире, хорошо учился и самостоятельно поступил в престижное учебное заведение. По словам молодого человека, отец часто говорил, что у него много долгов. Поэтому Чжан Цзы Лу старался хорошо учиться, чтобы в будущем найти высокооплачиваемую работу, а затем помочь родителям выплатить долги.

Когда Чжан Цзы Лу окончил университет, то отец раскрыл ему своей секрет. Семья переехала в большой особняк, а молодой человек устроился работать в фирму своего отца.