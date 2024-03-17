Власти Молдавии заявили, что взрыв в воинской части в Приднестровье направлен на дестабилизацию ситуации в регионе.

«Бюро по реинтеграции связалось с другими государственными органами Молдавии, и после изучения видеоизображений и обмена информацией сообщаем, что рассматриваемый инцидент является попыткой вызвать страх и панику в регионе», – говорится в заявлении.

Также в Кишиневе отметили, что военная техника, находящаяся в ПМР, давно не функционирует.

Ранее в Приднестровье заявили об атаке беспилотного аппарата на одну из войсковых частей в Тирасполе. В результате удара был взорван вертолет, сообщило МГБ непризнанной республики. Также появилась информация о том, что дрон прилетел из Одесской области.