На красную дорожку российской национальной музыкальной премии «Виктория» Филипп Киркоров пришел вместе со своей новой музой – певицей и Макеевки Марго. Артист заявил, что его спутница является «молодой Мадонной».

Настоящее имя «музы Киркорова» Маргарита Овсянникова. Девушка родом из Макеевки, ДНР. По словам «короля российской поп-сцены» он познакомился с Марго на одной из премий.

«Прошло время, я побывал на наших новых территориях, в Горловке, и оттуда этот талант привез сюда, в Москву. Она пригласила меня к себе домой, в Макеевку», – рассказал Филипп Бедросович.

Для церемонии Киркоров выбрал белоснежный костюм, декорированный черной отделкой, в тон к которой артист также подобрал и украшения. А его спутница, певица Марго, подобрала наряд под стать к Киркорову. Девушка надела белое платье и широкополую шляпу. Весь наряд Марго был густо украшен страусиными перьями.

По словам Киркорова, в его планы входит создание совместного трека с «новой музой». Кроме того, артист отметил, что Марго покорила соцсети исполнением его хита «Зайка моя» на китайском языке.