В Сети 10 марта пользователям стал доступен первый выпуск музыкального шоу «Звезды». В эфире передачи выступил Филипп Киркоров с новой песней.

Артист перепел на «новый лад» известную композицию «Пять минут», в которой упомянул о неверном выборе в своей жизни – «голой» вечеринке, организованной блогером Ивлеевой, из-за которой Киркоров на определенный период был «отменен» из телеэфиров.

В песне артист упомянул, что с нетерпением ждал своего возвращения на сцену и очень сожалеет о тех «пяти минутах», которые он провел в клубе «Мутабор», участвуя в скандальной «голой» вечеринке.

«Пусть вошёл я не в те двери в моей творческой карьере, но зашёл туда всего на пять минут», – пропел Киркоров в новой версии знаменитой песни.

В конце декабря 2023 года в московском клубе «Мутабор» известная блогер Анастасия Ивлеева организовала так называемую «голую» вечеринку с участием многих российских знаменитостей. Это мероприятие вызвало негодование со стороны общественности, так как звезды отечественного бизнеса «устроили пир во время чумы». Из-за разразившегося скандала большинство артистов потеряли контракты с известными компаниями, их вступления были вырезаны с эфиров федеральных каналов, а предстоящие концерты в российских городах – отменены.