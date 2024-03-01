Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили колонну бронетехники и личного состава украинской армии в окрестностях Часова Яра. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на заявление главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игоря Кимаковского.

«Наши войска накрыли колонну бронетехники и личного состава вооруженных формирований Украины под Часовым Яром. Противник пытался замаскироваться, но не получилось», – заявил Кимаковский.

По его словам, в результате удара украинская сторона потеряла несколько единиц бронетехники и около двадцати военнослужащих.

Ранее в Сети были опубликованы кадры боевой работы российской реактивной бомбометной установки РБУ-6000 «Смерч-2» по позициям противника в зоне проведения специальной военной операции. Примечательно, что советский реактивный морской бомбомет был установлен на шасси трехосного грузовика «Урал-4320».