В боях за расположенную в 13 километрах от Марьинки Новомихайловку ВСУ потеряли несколько сотен боевиков. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Он уточнил, что речь идет не только о погибших, но и о выбывших из-за ранений солдат ВСУ.

«Бои за Новомихайловку стоили украинским Вооруженным силам нескольких сотен солдат», – цитирует Кимаковского ТАСС.

Напомним, 1 марта украинская армия бросила несколько штурмовых групп для захвата Новомихайловки, однако все атаки были успешно отражены российскими военными.

На Авдеевском направлении, по словам все того же Кимаковского, ВСУ усиливают свои подразделения в Бердычах. Они перебрасывают туда дополнительные резервы, стремясь сдержать натиск ВС РФ и не дать им прорвать оборону.