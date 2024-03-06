Российская авиация разнесла крупный склад украинской армии под Угледаром, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Он уточнил, что объект находился рядом с населенным пунктов Старомайорское.

Киев хранил на складе большие запасы артиллерийских снарядов и ракет советского и западного производства. Сейчас все это уничтожено. Для Киева, который и без того испытывает нехватку боеприпасов, этот удар стал трагедией.

Ранее стало известно об уничтожении реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства в Херсонской области. Пресс-секретарь главы региона Владимир Василенко подтвердил эту информацию, а также заявил, что удар по РСЗО наносился оперативно-тактическим комплексом «Искандер».