После освобождения населенного пункта Невельское, расположенного в Донецкой Народной Республике, российские бойцы взяли в плен раненых украинских военнослужащих, брошенных своим командованием умирать на позициях. Об этом в беседе с корреспондентом РИА Новости заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«После освобождения российскими войсками Невельского среди военнослужащих вооруженных формирований Украины есть пленные – в основном это раненые, которых они бросили на поле боя», – рассказал Кимаковский.

По его словам, во время отхода из населенного пункта украинские военнослужащие бросали своих раненых сослуживцев на позициях. Также на территории освобожденного российскими бойцами Невельского разбросано большое количество трупов украинских солдат, которых командование ВСУ также не эвакуировало с поля боя.

Напомним, что 12 марта Министерство обороны Российской Федерации заявило об освобождении российскими бойцами населенного пункта Невельское в ДНР.